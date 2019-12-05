Rusya bu Türk'ü konuşuyor! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Rusya’nın Sibirya bölgesi sınırında bulunan Yakutistan’da kaydedilen görüntü Rusya'nın gündemine oturdu. Rusya’nın yerel halklarından olan Yakut Türklerinin yaşadığı Yakutistan’da bir araç, aşırı buzlanma ve sürücü hatası nedeniyle hızlanarak geri geri gitmeye başladı. Aracın üzerine doğru geldiğini gören genç kız ise durumu fark etmesine rağmen araçtan kaçmadı.

YALNIZCA 3 ADIM ATTI

Bir süre aracı izleyen kız, hızla üzerine gelen araçtan kaçmak yerine sadece 3 adım atarak kenara çekildi. Araç hızla genç kızın yanında bulunan elektrik direğine çarparak direkleri devirdi. Genç kızın aracı soğukkanlılıkla takip ederek paniğe kapılmadan kazadan kurtulduğu anlarsa Rusya’da paylaşım rekorları kırdı. Ruslar, Yakut Türkü kızın cesaretini örnek göstererek görüntüleri paylaştı.