MEDYA

Sevgili Geçmiş 7. bölüm 2. fragmanı

Sevgili Geçmiş dizisi 7. yeni bölümüyle 6 Aralık 2019 Cuma akşamı Star'da olacak. Sevgili Geçmiş'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sevgili Geçmiş 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sevgili Geçmiş'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Sevgili Geçmiş 6 Aralık 2019 Cuma akşamı Star'da...

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş 24 Erzincanspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan VAR açıklaması!
Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi
Temsilciler Meclisinden Trump'a soğuk duş: Azil maddelerini yazmaya başlayın
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak yemini!
MHP, AF Teklifini neden beklemeye aldı?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Payitaht Abdülhamid 99. bölüm 2. fragmanı
MHP’nin af teklifini geri çekmesi Habertürk'te tartışıldı
Kimlik değiştirme son gün en zaman başvuru nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor
60 saniyede bugün (5 Aralık 2019)
Öğretmen atamaları 2020 şubat ayında yapılacak bakan duyurdu
Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi
2019 Aralık hacamat günleri hangi günler yaptırılır?