POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu kızı için kırtasiye alışverişi yaptı! Sabah almadan gelme demiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kızı Beren için yaptığı kırtasiye alışverişine dair görüntüleri kişisel Instagram hesabında paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kızı Beren için kırtasiye alışverişi yaptı.

İmamoğlu, satış görevlisinin "Başkanım Beren sipariş mi verdi size?" şeklindeki sorusu üzerine "Ya sabah 'Almadan gelme' dedi onun için... Hayır bir de arkadaşlarına da istedi. Niye istedi anlamadım. Bir şeyler yazacaklarmış, imzalayacakmışım" ifadesini kullandı.

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