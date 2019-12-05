ASTROLOJİ

Dolunay'ın haftalık burçlara etkisi nasıl olacak?

9-15 Aralık haftalık burç yorumları Perşembe günü Dolunay var. İşte Hande Kazanova'nın 9-15 Aralık burç yorumları...

Haftaya ay Boğa burcundayken sanatsal konulara ve aynı zamanda yemeğe, içmeye, keyif yapmaya odaklanmış bir şekilde başlıyoruz. Bu hafta başında Venüs’ün yay burcuna geçmesi ile beraber gezeceğimiz dolaşacağımız ilişkilerde daha özgürlükçü arayışımızın ön plana geçeceği bir dönem başlıyor. Çarşamba ve Cuma günleri önemli sorumluluklar devreye girerken sevgimizi göstermek o kadar da kolay olmayabilir ama daha mantıklı ve kalıcı ilişkiler peşinde koşabiliriz. Perşembe günü sabah saatlerinde ikizler burcunda bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay’da daha fazla mantığımızı ön plana çıkartacağız kısa çevre ve gezme dolaşma kısa vadeli planlar satış, tanıtım, pazarlama network gibi alanların hızlandığını bu Dolunay’la beraber görebiliriz. Peki bu Dolunay hangi burcu nasıl etkileyecek? Aşk, para ve sağlık konularında 9-15 Aralık haftası sizin burcunuzu ne bekliyor? Astrolog Hande Kazanova bu hafta da tüm burçları tek tek sizler için yorumladı...

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