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İstanbul'da vicdansız sürücü yavru kediyi ezip kaçtı

BAŞAKŞEHİR'de yola çıkan yavru kediyi hafif ticari aracıyla ezip kaçan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tüm dikkatini yolda gördüğü kuşu yakalamaya veren yavru kedinin araç tarafından ezilerek ölüme terk edildiği görülüyor.

Olay 02 Aralık günü Başakşehir Şahintepe Mahallesi Çağlayan Sokakta meydana geldi. Ramazan Çizmez beslediği iki yavru kediden birinin öldüğünün haber verilmesi üzerine kedinin nasıl öldüğünü araştırmak için binanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. İzlediği görüntüler karşısında şok yaşayan Çizmez, araç sürücülerine seslenerek hayvanlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi. 

Sorumlunun bir an önce bulunup gerekli cezanın verilmesini isteyen Çizmez; "Kedimizin bir arkadaşımız tarafından ezildiğinin haber verilmesi üzerine kamera görüntülerine bakarak, bir aracın  kedimizin üzerinden kasten geçer gibi geçip gittiğini gördük. Bu kadar duyarsızlık olmaması gerekiyor. Şoförlerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Onlar da neticede canlı, Allah'ın bize bir emanetidir. Daha dikkatli olursak daha iyi olur. Kedi bizim kedimiz, kardeşi de bizde" şeklinde konuştu.

YAVRU KEDİNİN EZİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yavru kedinin plakası henüz belirlenemeyen bir araç tarafından ezilmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda gördüğü kuşa dikkat kesilen yavru kedinin o anda oradan geçen araç tarafından ezildiği ve can çekiştiği anlar yansıyor. Kediyi ezen sürücü ise hiç durmadan yoluna devam ediyor. 

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