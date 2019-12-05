MEDYA

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay! Her detayı ayrı travma

Müge Anlı'ya Celalettin Polat olayının ayrıntıları gündeme damga vurdu. Polat'ı eşinin öldürdüğü iddia edildi. Bugün Müge Anlı canlı yayınında Polat'ın oğlu Emre Polat'ın anlattıkları izleyenleri dehşete düşürdü. İşte detaylar...

Celalettin Polat, Haziran 2009'da Erzincan Çayırlı'daki köyünde kayboldu. Polat olayının aydınlatılması için kardeşleri Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Cellattin Polat olayında kardeş Sebahattin Polat'a gelen telefon ile farklı bir boyut ortaya çıktı.İsmini vermeyen kişi telefonda Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. İddiaların devamında ismini vermeyen telefondaki kişi, Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu öne sürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi sızdı! Çarşamba günü bomba patlıyor
Merkez Bankası 2020 yılının para ve kur politikasını açıkladı
Ahmet Hakan Ceren Özdemir cinayeti sonrası idamı yeniden gündeme getirdi
Maradona'nın son takım arkadaşı da bıraktı
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisini tercih etme sebebini açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dehşete düşüren görüntü! Doğum yapan köpeğini vurup yolda sürükledi
Sivas'ta beyaz kürklü gelincik görüntülendi
MHP'den Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. Yıl dönümü mesajı
Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi
Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman e devlet girişi
Fatih Terim: “Bugün konuşacak fazla şey yok”
Ceren Özdemir'in katil zanlısı: Yeni avlar aradım bulamadım