Müge Anlı'da dehşete düşüren olay! Her detayı ayrı travma

Celalettin Polat, Haziran 2009'da Erzincan Çayırlı'daki köyünde kayboldu. Polat olayının aydınlatılması için kardeşleri Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Cellattin Polat olayında kardeş Sebahattin Polat'a gelen telefon ile farklı bir boyut ortaya çıktı.İsmini vermeyen kişi telefonda Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. İddiaların devamında ismini vermeyen telefondaki kişi, Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu öne sürdü.