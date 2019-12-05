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Esra Erol'da Murat Dinç anlattıları ile herkesi şaşkına çevirdi

Esra Erol'un programında şoke eden bir olay yaşandı. Gamze Tolu'yu komşusu Murat Dinç ikinci defa kaçırdı.

Esra Erol'un programında izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Ali Tolu, resmi nikahlı eşi ve aynı zamanda 5 aylık hamile olan Gamze Tolu’nun komşuları Murat Dinç ve onun eşi Yurdagül Dinç tarafından kaçırıldığı ve 11 Kasım tarihinden bu yana kendisinden haber alamadığını gözyaşları içinde anlattı. 

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen olayda Ali Tolu, eşi Gamze Tolu'yu çok sevdiğini ve senelerdir bir bebek hasretiyle yanıp tutuştuklarını tam müjdeli haberi alıp mutlu oldukları sırada araya komşuları Murat Dinç ve eşi Yurdagül Dinç'in girdiklerini, eşi Gamze Tolu'yu kaçırdıklarını anlattı. 

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