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Abdulhamit Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada ''Başsavcılık olayı titizlikle yürütüyor. Zanlı 1 Aralık'ta firar etti'' dedi

Bakan Abdülhamit Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili de "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" ifadelerini sözlerine ekledi.

Bakan Gül, konuyla ilgili şunları söyledi:

''Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan iyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması da vicdanları yaralamaktadır.

Elbette yargı mercileri kendi takdirlerini vermektedir. Ancak verilen her kararın maşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan yaraları kapatan bir karar olması gerekçeye dayanması milletimizin beklentisidir.

Hukuk düzenlemeleri toplumun beklentisine cevap vermeli

Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim.

Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır.''

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