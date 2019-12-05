YEREL

Dev türbin kanadını taşıyan TIR devrildi

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santrali için türbin kanadı taşıyan TIR, virajda devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kandıra ilçesi Çamkonak köyüne kurulacak olan rüzgar enerji santralinin türbin kanatlarının uzunluğu nedeniyle taşıma öncesi firma, özel çalışma yaptı. Virajlı olan yolların yerine arazilerde geçici kestirme yollar açıldı. Türbin kanatları, dün özel donanımlı TIR’lar tarafından taşınmaya başladı. Taşıma işlemi sırasında bir TIR, Kerpe mevkisinde virajda manevra yaptı. Bu sırada görevliler, düşük hızda ilerleyen TIR'ın şoförünü yönlendirdi. Ancak TIR ve kanat devrildi. TIR şoförünün yara almadan kurtulduğu kaza anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yapılan çalışmayla rüzgar türbin kanadı kaldırılarak, rüzgar enerji santralinin kurulacağı alana taşındı.

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