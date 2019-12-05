POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili olarak "Hem savcılık hem de savcılığın takibinde kolluk ekipleri araştırma yaparak bunun nedenini araştıracaklar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak" diye konuştu.

İnfial yaratan cinayetin katil zanlısı Özgür A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi sarsan balerin Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruları yanıtladı. Katil zanlısı ile ilgili bilgiler veren Soylu, "Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak. Tespitlere göre önceden tanışıklıkları yok" ifadelerini kullandı. 

"Firar etmiş cani ile karşı karşıyayız"

"Açık cezaevinden firar etmiş cani ile karşı karşıyayız" diye konuşan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Soruşturma devam ediyor. Adliye'ye de sevk edildi. Söyledikleri var. Ne kadarı doğru göreceğiz. Hem savcılık hem de kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedenini ortaya koyacaklardır. 

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