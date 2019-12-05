İstanbullu Ekrem İmamoğlu'ndan memnun mu?

Biz de İnternethaber olarak "Ekrem İmamoğlu'ndan memnun musunuz, İmamoğlu, seçim sürecinde belediye kaynaklarının halka akıtılacağını söylüyordu, kaynaklar halka akmaya başladı mı, seçim sürecinde belediyede tasarrufa gidileceğini söylüyordu, tasarruflar başladı mı ve son olarak seçim sürecinde zamların olmayacağını ifade ediyordu. Suda önce indirime gidildi ve son olarak suya zam talep edildi ve bu talep Akparti ve MHP tarafından reddedildi, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" Diye vatandaşa mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik...