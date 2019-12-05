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Doğa Koleji'nde öğretmenler ders bıraktı

Doğa Koleji'nin öğretmenleri üç aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı almışlardı. Kararın ardından bugün Doğa Koleji velileri okul önünde eylemde bulunarak hükümet yetkililerine çağrıda bulundular.

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olduğu bilinen Doğa Koleji'nde sular bir türlü durulmuyor. Uzun süredir satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başlarken ödemelerin tamamının yapılmasını bekliyor.

Veliler de eylemde: Öğretmenlerimizin yanındayız

Öğretmenlerin ders boykotunun ardından bugün de Doğa Koleji velileri okul önünde eylemde bulundular. Veliler çocuklarını okula göndermediklerini ve eğitim alamadıklarını dile getirerek öğretmenlerinin yanında oldukları açıklamasında bulundular. Bu meselenin çözümü için hükümete çağrıda bulunan veliler bir an önce bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlar.

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