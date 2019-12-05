SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya ile yapılan dörtlü zirvenin ikincisini şubat ayında İstanbul'da yapacaklarını açıkladı Haberin devamı.
YEREL

Samsun'da güvenlik müdürü kapıyı açmayan 2 kadın görevliye saldırdı

SAMSUN'da, Karadeniz Kız Yurdu?nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı.

O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından M.K.'nın görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu?na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 6 ay önce meydana geldi. Güvenlik müdürü olan M.K., kadın güvenlik görevlileri, kendisine kapıyı açmadığı gerekçesiyle önce sözlü olarak azarladı, sonra da tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi.

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının üzerine M.K.'nin görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
22 aydır cezaevinde olan Alparslan Kuytul'a tahliye kararı
Erdoğan Londra'da medya temsilcilerine kritik açıklamalar yaptı
Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Sigara yasağının kapsamı genişliyor
Fatih Terim'in Arda Turan planı belli oldu
Erdoğan ile görüşen Yunan Başbakanı Miçotakis'ten flaş açıklama
Haliç için hayati projede yeni adım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çağrı Erhan'dan 12 Ada açıklaması
Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in son anları kamerada
3 aylar ne zaman 2020 Recep ayı başlangıç tarihi
Rusya bu Türk'ü konuşuyor! Sosyal medyayı sallayan görüntü
Doğa Koleji'nde öğretmenler ders bıraktı
2020 asgari ücreti ne kadar olacak 2020 tahmini kaç para
Ceren'in katili Özgür Arduç adliyeye getirildi
2020 Ramazan Bayramı hangi ayda başlıyor?