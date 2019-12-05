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Antalya'da restorantta parası çalınan Ebru Avaz: O benim son paramdı

ANTALYA'da öğle yemeği için restorana gelen Ebru Avaz'ın (21) lavaboya giderken masada bıraktığı çantasındaki 750 lira çalındı.

Antalya'da özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz, öğle yemeği için bir restorana gitti. Çantasını masada bırakıp lavaboya giden Avaz, dönüşte çantadaki 750 liranın çalındığını fark etti. Gözyaşı döken Avaz, polisi arayarak yardım istedi. Restorana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Masadaki çantanın içinden parayı aldığı görülen hırsızın, bu sırada güvenlik kamerasına baktığı da görüntülere yansıdı.

"Maaşımdan kalan son paramdı"

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin parayı çaldıktan sonra cüzdanı yerine koyduğunu ve oldukça rahat tavırlar sergilediğini gördüğünü söyleyen Avaz, O benim maaşımdan kalan son paramdı. Geri getirsin. Bir ay nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Başka hiç param yok. Çok üzgünüm. Allah onun cezasını versin. Başka hiçbir şey demiyorum dedi.

Polis, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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