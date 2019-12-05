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Küçükkaya'nın programına geç kalan Tevfik Göksu'dan bomba sözler

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa 6.5 dakika geç kalan AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, neden geç kaldınız sorusuna "Trafikten. Eskiden böyle değildi. İstanbul trafiği 6 ayda bu hale geldi" yanıtını verdi.

FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programının moderatörü İsmail Küçükkaya yayına 6.5 dakika geciktiğini söylediği AK Partili Tevfik Göksu'ya nedenini sorunca Göksu, "Trafikten. Eskiden böyle değildi" yanıtını verdi.

Canlı yayına damga vuran diyalog işte böyle devam etti:

İsmail Küçükkaya: Efendim 25 yıldır siz yönetiyorsunuz

Tevfik Göksu: 6 ayda bu hâle geldi.

İsmail Küçükkaya: Trafik 25 yıldır var.

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