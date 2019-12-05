GÜNCEL

60 saniyede bugün (5 Aralık 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

5 Aralık 2019 Perşembe; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş 24 Erzincanspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN
Rasulaynlı esnaftan Türk Ordusuna teşekkür
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan VAR açıklaması!
Temsilciler Meclisinden Trump'a soğuk duş: Azil maddelerini yazmaya başlayın
Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi
Bursa'nın timsahı artık dişini gösterecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi
Ekrem İmamoğlu kızı için kırtasiye alışverişi yaptı! Sabah almadan gelme demiş
Kimlik değiştirme son gün en zaman başvuru nasıl yapılır?
İstanbullu Ekrem İmamoğlu'ndan memnun mu?
Bursa'da dağcıların Uludağ yoluna geçişi kamerada
Öğretmen atamaları 2020 şubat ayında yapılacak bakan duyurdu
Ceren Özdemir’in annesi: ”Psikopat biri cezaevinden bırakılır mı?
2019 Aralık hacamat günleri hangi günler yaptırılır?