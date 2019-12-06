Mucize Doktor'da Ali Vefa'dan Ferman'ı şaşırtan sözler

Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali, hayatında ilk defa birisine dokunmanın şokunu yaşıyor. Ali Vefa'dan kardeşiyle ilgili gerçekleri kimseye anlatmamasını isteyen Ferman'ın "Sen bambaşka bir şeyi başardın, kimsenin yapamadığını yaptın. Ama bu olayı unutacaksın, kimseye anlatmayacaksın" sözleriyle uyarıda bulunuyor. Ali'nin ise "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni? Bu yüzden mi istemiyorsunuz başından beri" sözleri Ferman'ı şoke ediyor.