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Mucize Doktor'da Ali Vefa'dan Ferman'ı şaşırtan sözler

Taner Ölmez ve Onur Tuna'nın başrollerde oynadığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ali Vefa ile Ferman arasındaki yakınlaşma Nazlı'nın da dikkatini çekiyor. Ali, Ferman'a sarılmasının şokunu atlatmaya çalışıyor. Kız kardeşinin hastalığını anlatan Ferman ise Ali'den kimseye bir şey anlatmamasını istiyor.

Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali, hayatında ilk defa birisine dokunmanın şokunu yaşıyor. Ali Vefa'dan kardeşiyle ilgili gerçekleri kimseye anlatmamasını isteyen Ferman'ın "Sen bambaşka bir şeyi başardın, kimsenin yapamadığını yaptın. Ama bu olayı unutacaksın, kimseye anlatmayacaksın" sözleriyle uyarıda bulunuyor. Ali'nin ise "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni? Bu yüzden mi istemiyorsunuz başından beri" sözleri Ferman'ı şoke ediyor.

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