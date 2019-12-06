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Zonguldak'ta kamyonet kağıt gibi devrildi! Şaşkına çeviren an

Zonguldak'taki Ereğli ilçesinde meyve yüklü kamyon bir anda devrildi. Kasa dolusu yükle yol alırken kısa süreli duraklama sırasında yükleri devrilen kamyon, bir anda yan yattı. Kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul Yolayrımı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.A.Y. idaresindeki 67 LT 553 plakalı kamyonet çarşı merkezine seyir halinde iken kasasındaki yükün kayması sonucu bir mağazanın önünde devrildi. Kamyonetin sürücüsü kendi çabasıyla dışarı çıkarken, kasasındaki malzemeler ise yere döküldü. Kazanın olduğu sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması ise üzücü bir olayın yaşanmasını önledi. Kamyonetten düşen malzemeler başka bir kamyonete yüklendi.

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hareket halindeki kamyonetin durması ile birlikte yükün kaydığı ve kamyonetin devrildiği görülüyor.

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