Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, İngiltere'nin üniversite kenti olan Cambridge'de kurulan Cambridge Merkez Camisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami açılışı sonrası okuduğu Kuran-ı Kerim dinleyenleri mest etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.