MAGAZİN

Melisa Şenolsun yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Son zamanların konuşulan isimlerinden oyuncu Melisa Şenolsun, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Saçlarını perçem kestiren güzel oyuncu, Hülya Avşar'a benzerliğiyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi.

"KENDİSİ ÇOK GÜZEL BİR KADIN"

Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşuldu. Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programında bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi.

Program sunucuları ise Şenolsun'un Hülya Avşar'a kardeşi Helin'den bile daha çok benzediği yönünde hemfikir oldu.

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