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Tuzla'da minibüsün alev topuna döndüğü anlar kamerada

Tuzla’da seyir halinde olan minibüsün koltuğunun altından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken, şoför kendisini son anda dışarı attı. Yol ortasında alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde geçtiğimiz akşam yaşandı. Sürücü Turgay Ş. minibüsüyle yolda ilerlediği sırada koltuğun alt kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü, dumanın kaynağını aramak için aracını yol kenarına çektiği sırada araçtan bir anda alevler yükseldi. Turgay Ş. yanmaya başlayan araçtan kendisini son anda dışarı atarken alevlerin kısa sürede sardığı minibüs adeta alev topuna döndü. Sürücü Turgay Ş. olayın şokunu yaşarken yangına tanık olanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sürücü Turgay Ş., olayın şokunu atlattıktan sonra tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.

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