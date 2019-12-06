GÜNCEL

İnsansız kara aracı göreve hazır

Türk savunma sanayii bünyesinde, 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi.

İnsansız kara aracı mağara, meskün mahal, çok katlı bina, geniş operasyonlarında kullanılabilecek.

Kara aracının ise bir çok özelliği var. Bu özelliklerden bazılar ise şöyle: Atabilme, yüzde 60 eğim tırmanma kabiliyeti, 150/500 uzaktan kontrol mesafesi, menfez geçişi, merdiven çıkma, Alternatif silah modülü, keşif, gözetleme modülü, sudan geçme gibi bir çok özelliği var.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely bir süre daha yok
Fatih Terim topun ağzında! Hayaller Paris gerçekler Tuzla
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! Dolara güvenenlerin...
Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması! Mevzuata uymazsa...
Yunanistan'dan skandal karar! Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ayıp ya' dedi yeni ceza uygulamasını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ceren’in annesinden duygulandıran sözler! Senin kıyafetlerini giydim
Süleyman Soylu 'ayıp ya' dedi yeni ceza uygulamasını açıkladı
Asgari ücret 2020 ne kadar olacak sendikalar tahmini açıkladı
Uludağ'da kayıp dağcıların ormanlık alana girerken görüntüleri
Küçük kızın kardeşiyle tanışma anını 40 bine yakın kişi izledi
Öğretmen atama takvimi 2020 ilk atama ne zaman?
Ceren Özdemir’in katili Şırnak Cezaevine nakledildi
Veysel İpekçi istifa etti Güngören Belediye'sinde tuvalet cezası verdi