İnsansız kara aracı göreve hazır

İnsansız kara aracı mağara, meskün mahal, çok katlı bina, geniş operasyonlarında kullanılabilecek.

Kara aracının ise bir çok özelliği var. Bu özelliklerden bazılar ise şöyle: Atabilme, yüzde 60 eğim tırmanma kabiliyeti, 150/500 uzaktan kontrol mesafesi, menfez geçişi, merdiven çıkma, Alternatif silah modülü, keşif, gözetleme modülü, sudan geçme gibi bir çok özelliği var.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.