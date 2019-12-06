Güngören Belediyesi'nde skandal görüntüler tepki çekti

AK Partili Güngören Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdi.

İpekçi geçtikçe tuvalet önünde ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı

Şoför, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı. Güngören Belediyesi’ndeki çirkin muamele AK Partilileri de isyan ettirdi.

Mehmet Özhaseki aradı İpekçi istifa etti

Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, tahammül sınırlarını zorlayan görüntü sonrası harekete geçti ve İpekçi'nin biletini kesti. Türkiye'nin konuştuğu İpekçi, baskılar sonrası istifa etmek zorunda kaldı.

Güngören Belediye Başkanı Demir'den açıklama: Özür dileriz

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı