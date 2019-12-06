POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ceren Özdemir açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır zanlı hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada, Dünyanın hiçbir yerinde yargısal işleyişte kusursuzluğun mümkün olmadığını belirterek "Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alınması ve firar etmesi konusu tüm yönleriyle soruşturuluyor, katil hak ettiği cezayı mutlaka alacaktır." diye konuştu.

Gül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Çoğu zaman algı başka oluyor olgu başka

- Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanın yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek görmekteyiz. Yargı kararları da elbette haber verme hakkının bir parçasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde yargısal işleyişte kusursuzluğu yakalamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yargısal kararların yanlışı - eksiği elbette olacaktır. Basının da bunun haber yapması elbette doğaldır. Yeter ki doğru haber ve doğru bilgi verilsin. Çoğu zaman algı başka oluyor, olgu başka.

İdari bir soruşturma başlatılmıştır

- Türkiye'deki açık ve kapalı cezaevi uygulamaları yeni değildir. Elbette ki ihtiyaç olan tüm çalışmalar mutlaka yapılmalıdır.

- Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır.

- (Ceren Özdemir cinayeti) Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır.

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