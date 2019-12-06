YEREL

Uludağ'da kayıp dağcıların ormanlık alana girerken görüntüleri

ULUDAĞ'da, pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. 260 kişiden oluşan arama- kurtarma ekipleri, iki dağcıdan herhangi bir ize rastlayamadı. Öte yandan dağcıların, ormana giriş yapmaları ve zirveye doğru harekete geçtikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmalarında 100 saatlik süre geride kalırken, aramalar havadan ve karadan sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise, Uludağ'ın 6 farklı noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

ZİRVE YOLUNDAKİ YÜRÜYÜŞLERİ, KAMERADA

Öte yandan kayıp iki dağcının ormana girerkenki son görüntüleri ortaya çıktı. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir pistte, ikilinin aralarında konuştuktan sonra ellerindeki batonlarla birlikte zirveye doğru ağaçların arasından yürüdükleri, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, sürdürülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely bir süre daha yok
Fatih Terim topun ağzında! Hayaller Paris gerçekler Tuzla
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! Dolara güvenenlerin...
Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması! Mevzuata uymazsa...
Yunanistan'dan skandal karar! Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ayıp ya' dedi yeni ceza uygulamasını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçük kızın kardeşiyle tanışma anını 40 bine yakın kişi izledi
Ceren Özdemir’in katili Şırnak Cezaevine nakledildi
Asgari ücret 2020 ne kadar olacak sendikalar tahmini açıkladı
Güngören Belediyesi'nde skandal görüntüler tepki çekti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ceren Özdemir açıklaması
Öğretmen atama takvimi 2020 ilk atama ne zaman?
Emlak Konut'tan KAP'a Galatasaray açıklaması
Veysel İpekçi istifa etti Güngören Belediye'sinde tuvalet cezası verdi