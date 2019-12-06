Süleyman Soylu 'ayıp ya' dedi yeni ceza uygulamasını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda açıklamalar yaptı.

26 milyon 270 bin asılsız ihbara tepki gösterdi

112 ile ilgili bakanlığa geldiği günlerden itibaren yoğun çalışma yaptıklarını, bu alanda yaşanan gelişmelerin önemli olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tir. Bu ihbarların yüzde 68'i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıp ya... 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Biz bunu düzeltebiliriz. Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."