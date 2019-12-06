Berat Albayrak "Türkiye ekonomisini daha ileriye taşıma zamanı"

Erzurum'da iş adamlarına seslenen Albayrak, Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik saldırılarla başa çıktığını ifade ederek, “Her gün iki ilimiz olmakla birlikte illerimizi ziyaret ediyoruz. Burada hakikaten istiyoruz ki iş dünyamızla sizlerle oturup konuşalım ve sizleri dinleyelim. Gittiğimiz illerde ülkemizin ekonomisine yönelik sizlerin önerilerini alalım. Türkiye’nin değişimi özelinde özellikle gündemdeki meselelerinizin yanında ülkemizin ekonomisine dair öneri alalım. Bu değişim dönüşümün faydalarını sizlerle paylaşalım. Malumunuz ülkemiz ekonominin her alanında büyük bir potansiyele sahip bir ülke. Son 17 yılda bu potansiyeli zaman zaman harekete geçirsek de ülkemizin karşı karşıya kaldığı sınamalarla bu süreçler dönem dönem kesintiye uğradı. Son 6 yıldır Gezi'yle başlayan olaylar, darbe girişimi, terör olaylarıyla Türkiye fiili bir savaş altında bıraktı. Özellikle son dönemdeki tüm bu ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırmalarla başa çıktı. Artık yeni bir dönem Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı. Türkiye’nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmeye çalışacağız. Erzurum, bizim bir ve beraber olduğumuz zaman kenetlendiğimiz zaman neler yapabileceğimizi en iyi bilen kentlerden birisi. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için omuz omuza kilitleniyoruz. Erzurum ekonomisini geliştirmek için valimiz ve milletvekillerimiz ile konuştuk. Yeni sanayi bölgesi ve Tekstilkent ile ilgili biz hepsine destek vermenin taahhüdünü veriyoruz. Destek ve para bizden yeter ki siz bunları bitirin” şeklinde konuştu.