İstanbul'da 13 milyon dolar değerinde 4 bin yıllık heykel ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Uluslararası tarihi eser kaçakçılarının ellerinde bulunan eserleri yurt dışındaki alıcılara satmak istedikleri yönünde bilgi alan polis, organizasyonda yer aldığı ileri sürülen 12 şüpheliyi belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan 35 günlük zaman diliminde Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz ilçelerinde tespit edilen adreslere 8 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, 2000 yıllık Antiokya gümüş ve bronz karışımı bilion define grubu sikkeleri, Osmanlı dönemi el işçilikli gümüş işlemeli kemerler, yaklaşık 150x20 cm ölçülerinde üzerinde İslami yazı karakteri olan dua metni ve ejderha başı bronz obje ile yılan derisinin de aralarında olduğu bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi.