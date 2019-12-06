Lise müdüründen kız öğrencilere: Siz kimsiniz, edepsiz, haddini bil, pantolonunu neden kısalttın!

Kurtalan Anadolu Lisesi Müdürü Fersende Karataş, hakaretler savurduğu kız öğrencileri "neden şekliniz şemaliniz uygun değil" diye azarladı.

Sosyal medyaya düşen ses kayıtlarında okul müdürü Fersende Karataş, "pantolonunun paçası neden kısa" diye soruyor. Bir öğrenci 'hocam neresi kısa diye' yanıt veriyor. Hakaret ettiği bir kız öğrenci de ağlıyor.

Öğrencilere"Kes sesini, terbiyesiz, edepsiz, dengesiz, haddini bilmez" gibi hakaretlerde bulunan müdür açığa alındı.