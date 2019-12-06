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Dans etmeyi durdurduğu için kadını silahla kafasından vurdu

HİNDİSTAN’da bir düğünde kadın dansçı, dans performansını durdurduğu için yüzünden silahla vuruldu.

Olay anına ait görüntülerde bir kadın sahnede dans ederken görüntüleniyor. Sonra kadın duruyor ve bir silah sesi duyuluyor. Ardından kadın yüzünü tutarak yere yığılıp kalıyor. ​

Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı. İsminin Hina olduğu belirtilen genç kadın Kanpur'daki hastanede tedavi altına alındı ve durumunun iyiye gittiği açıklandı.

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