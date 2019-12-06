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17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü

BURSA'da kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadına şiddet tartışmaları gündemdeki yerini korurken, bir korkunç olay da Bursa'da yaşandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesinde kıskançlık krizine giren bir şahıs, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti.

Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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