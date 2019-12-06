BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilim insanları ışık kontrolü ile plastik yürütüyorlar

FİNLANDİYA'lı bilim insanları ışık kontrol tekniği sayesinde plastik parçasına yürümeyi öğretti.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Finlandiya  Tampare Üniversitesinde yapılan deneyde bilgisayar programlaması kullanmadan hareketsiz bir cismin yürümesi sağlandı. 

Söz konusu deney çerçevesinde yeni bir ışık kontrol tekniği kullanıldı ve plastiğin yürümesi bu sayede sağlandı. 

Yapılan açıklamaya göre, enerjiyi mekanik harekete dönüştürmek için ısıya duyarlı boya tabakası kullanılan gelişmiş polimerler, saniyede 1 mm civarı, bahçe salyangozu ile aynı hızda, hareket edebiliyor. 

Plastik parçası, hareket etmenin ötesinde, farklı ışık dalga boylarını algılıyor ve bunlara farklı yollarla tepki verebiliyor.  

Bu deney sayesinde, yeni gelişen yumuşak robotlar teknolojisinin yeni bir boyut kazanabileceği belirtiliyor. 

Ekip adına açıklamalarda bulunan Arri Priimägi, "Araştırmamızın ana amacı hareketsiz bir maddenin hareket etmeyi son derece basit bir şekilde öğrenip öğrenemeyeceği sorusuna cevap aramak" dedi. 

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