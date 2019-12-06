İstanbul Bayrampaşa’da okul koridorunda korku dolu anlar

İSTANBUL Bayrampaşa Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Meslek Lisesi’nde, 25 Ekim günü, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde okulda bulunan öğretmenler kavga eden grubu sakinleştirerek ayırdı.

Öğrencilerden biri kurusıkı tabancayla gelerek yine kavga etti

Lise öğrencilerinin arasındaki yaşanan kavganın ertesi günü öğrencilerden birisi kurusıkı silahla okula geldi. Teneffüs zili çaldıktan sonra öğretmenin sınıftan çıkmasıyla birlikte ayın grupla yine kavga etti. Bağrışma seslerini duyan öğrenciler ve bir öğretmen sınıftan çıkarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Okul koridorunda kurusıkı tabancayla bir el ateş etti

Öğrencilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, yere düşen öğrenci, belindeki kurusıkı tabancayı eline alarak bir el okul koridorunda ateş etti. Silahın patlaması üzerine öğrenciler panik içinde sağa sola kaçıştı.

Eli silahlı öğrenci Mobil Okul Timleri tarafından gözaltına alındı

Eli silahlı öğrenci koridorda gezerek tekrar sınıfa girmeye çalışırken, öğretmeni ise onu sakinleştirmek için uğraştı. Bu sırada sınıftaki kavgaya karışan öğrenciler ise çıkmak istediği, fakat arkadaşları kapının önünde adeta barikat kurarak müsaade etmedi. Öğretmeninin uyarılarını dikkate almayan eli silahlı öğrenci ise tekrar sınıfa girmek istedi. Tam bu sırada koridora gelen mobil okul timleri öğrenciyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Okul koridorundaki korku dolu anlar kamerada

Okuduğu okula silahla gelen öğrenci elindeki kurusıkı silah ile koridorda terör estirdiği o anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden grubu öğretmenler ve öğrencilerin ayırmaya çalıştığı, o esnada ise yere düşen öğrencinin eline silahı alarak ateş ettiği ve daha sonra sınıfa girmeye çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandığı görülüyor.