MEDYA

Aşk Ağlatır 14. bölüm 2. fragmanı

Aşk Ağlatır dizisi 14. yeni bölümüyle 8 Aralık 2019 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Aşk Ağlatır'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak? Aşk Ağlatır 8 Aralık 2019 Pazar akşamı Show TV'de...

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun 'Love That Makes You Cry' dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
NATO'da görüşmeler olumlu geçti! Türkiye harekete geçiyor
Irak'ta göstericilere ateş açıldı 7 kişi öldü
Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum
Polise teslim olan teröristten Akar ve Soylu'ya suikast için keşif itirafı
Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tozkoparan 36. bölüm 2. fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 25. bölüm 2. fragmanı
Masterchef Türkiye kim elendi? Elemede Cemre ağladı 'gitmek istiyorum'
MasterChef Cemre ağladı: Ben gitmek istiyorum
Irak'ta göstericilere ateş açıldı 7 kişi öldü
Hasta eşini sırtında hastaneye yetiştirdi! 'Yıl 2019 halimize bakın'
İstanbul Bayrampaşa’da okul koridorunda korku dolu anlar
Serebral Palsi tipleri nedir Serebral Palsi belirtileri nasıl anlaşılır?