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Kıvanç Tatlıtuğ kamp yaptığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından kamp görüntülerini paylaştı. Tatlıtuğ'un mangalda yumurta ve mantar yaptığı görüntülerine beğeni yağdı.

Doğa aşığı olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Vahşi doğada yaptığı kamptan görüntülere müzikli bir klip hazırlayan Tatlıtuğ'un videosu yüz binlerce kez izlendi.

Geçen ay 100 bin TL ödeyerek aracına pikap karavan yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, kamp yaptığı bölgeden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'un kamp videosuna sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Kıvanç ve eşi Başak Dizer, hafta sonlarını şehir dışında kamp yaparak geçirmeyi tercih ediyor.

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