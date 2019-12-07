Ersun Yanal'ı kızdıran soru: Bana değil kulübe sorun

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Sözlerime çok eleştirdiğimiz istatistiklerle başlayayım. Bugün yüzde 30’a yakın şut, ilk yarı yüzde 86 civarı bir oyun. Yine yüzde 90’a yakın pas oyunu, birçok gol pozisyonu var. Bugün 3.5 üzerine çıkan bir gol beklentisi var. O iki golü de yememeliydik. Net gol pozisyonu 8, rakip ceza sahasına giriş, oyun iştahımızda da bunların aynısını görüyoruz. Ama kaybettiğimiz maçlarda da çok farklı değildi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek bunları konuşmuyorduk. Bazı oyuncuların elbette performanslarından memnun değiliz. O ritmi yakalayamadılar ama yakalayacaklar. O zaman takım olarak farklı boyuta geçeğiz. En önemlisi biz hep birlikteyiz. Mutluyuz. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz güven, biraz destek, biraz da mücadelenin hatırına omuz vermek bizi zirveye taşıyacak” şeklinde konuştu