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Tersten konuşan berber şaşırtıyor

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde berber Aydın Yaman (38), 18 yıldır iş yerine gelen müşterileriyle tersten Türkçe konuşuyor. Yeteneği nedeniyle 'ters berber' olarak anılan Yaman'la ilk defa tanışanlar ise ne dediğini anlamaya çalışıyor.

Kızıltepe'de 22 yıldır berber olan Aydın Yaman, ilkokuldayken merak üzerine Türkçe yazılanları tersten okumaya başladı. Bir süre böyle devam eden Yaman, iş yerine tıraş olmaya gelenlerle kelimeleri tersten söyleyerek konuşmaya başladı. Yeteneği nedeniyle ilçede 'ters berber' olarak anılmaya başlanan Aydın Yaman, "Bu merak ilkokulda başladı. Bir arkadaşım yazı yazdı. 'Bunu tersten okuyabilir misin?' dedi. Okudum. Ondan sonra bana merak oldu. Öğretmen tahtada ne yazdıysa tersini okumaya başladım. Sonra plakaları, tabelaları tersten okumaya başladım. Böyle devam etti. Şimdi filozof oldum. Müşteri ilk geldiğinde 'Ne diyorsun ağabey?' diyor. Daha sonra anlayınca memnun oluyor, gülüyor" dedi.

11 yıldır Yaman'a tıraş olan Serhat Çeçen ise önce şaşırdığı duruma bir süre sonra alıştığını ifade ederek, "Yaklaşık 11 yıldır Aydın ağabeyde tıraş oluyorum. İlk geldiğimde biraz garipsedim. Normal hayatta kimse böyle konuşmadığı için garip geldi. Sürekli buraya geldiğim için iyi kötü alıştık" diye konuştu.

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