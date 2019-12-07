POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan tarihi anlaşmaya çarpıcı yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında konuştu. Libya ile Akdeniz Mutabakatı'nı imzaladığını hatırlatan Erdoğan, "Orada bazı ülkelerin oyunlarını bozduk" dedi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Akdeniz mutabakatına ilişkin çarpıcı yorum

Türkiye Libya ile mutabakat metni hazırladı. Yunanistan'ın sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma Meclis'imizden geçti. Ben de imzaladım. Böylece şimdi Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Böylece, inşallah hem askeri güvenlik hem de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili adımları atmış oluyoruz.

Tabii burada oyun bozuldu. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu sizler de biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken, bir tarafta da Yunanistan, Güney Kıbrıs, zaman zaman İsrail... Bunlar da bir araya geliyorlar. Skandal hareket de yaptılar. Tuttu Libya Büyükelçisini sınır dışı etti. Peki ne oldu, ne kazandın? Şu anda biz Libya'daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

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