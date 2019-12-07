POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

CNN TÜRK'te yayınlanan Hafta Sonu programına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili "Ben kimin yaptığını buldum. Kim "Saray yaptı" diyorsa, bunu o yapmıştır. Bu konu henüz kapanmadı" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ceren Özdemir cinayeti canımızı çok yaktı. Günlük hayatta cinsiyetçi bir kullanılıyor. Dil, zihnin bir ürünüdür. Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katetmemiz gereken çok önemli bir mesafe var. Şiddet sadece fiziki şiddet değil. Öncelikle kültürel ve ahlaki bir hassasiyet gerekiyor. Kanun dediğimiz şey sadece sonuçlarla uğraşır, insanların birbirlerine karşı davranışlarını değiştirmez. Kamusal alandaki kaba kodlar değişmeli. Ataerkil kodları değiştirmedikten sonra oradaki kadın sayısını artırmak bir şey değiştirmiyor. Siyaset tabii ki bu değişime öncelik etmeli. Bu hayatın her alanını kapsayan bir mesele. Çeşitli alanlardaki bireyleri eğitmeliyiz. Bu topyekün bir seferberlik meselesidir. En önemlisi bu konuda duyarlılık oluşturmak. Sosyal medya duyarlılığın artmasında önemli bir rol üstleniyor. 

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