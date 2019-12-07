POLİTİKA

Erdoğan'dan Veysel İpekçi'ye ağır sözler! Gönül kıranın kalemini kırarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, belediye çalışanına skandal ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'ye sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Büyük bir davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.

Görevimiz ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Bugün söylediğimizi 30 yıl sonra da söylemek durumundayız.

'Kibir abidelerinin aramızda yeri yok'

Sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.Kibir abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Hele hele vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz.

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