Türkiye’den peş peşe kritik hamle! KKTC SİHA üssü oluyor

Doğu Akdeniz’de enerji paylaşımıyla ilgili tansiyonun yükseldiği bir dönemde Türkiye’den peş peşe hamleler geliyor. Sondaj ve savaş gemilerini bölgeye yollayan, Libya ile deniz sınırı belirleyen Türkiye, şimdi de KKTC’de insansız hava araçları için üs kuruyor.

Türkiye, doğu Akdeniz’de yeni bir stratejik adım attı ve KKTC’de silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı alarak bölgede elini daha da kuvvetlendirdi. Malzeme yüklü askeri gemiler Mersin’den yola çıkarken, Rum ve Yunan medyası, “Kıbrıs’a Türk hava üssü” başlıklarıyla gelişmeleri birinci gündem maddesi yaptı.

Geçitkale’yi bize devredin talebi

KKTC’nin Geçitkale havaalanına SİHA ve İHA üssü kurulması, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını Türkiye ve KKTC’yi dışlayarak paylaşma adımları atan Rum-Yunan ikilisine yeni bir darbe oldu. Olağanüstü toplanan KKTC Bakanlar Kurulu, önceki sabah Türkiye’den gelen “Geçitkale’yi bize devredin” talebini hemen onayladı.

Pist ve hangarlar hazır

1982 yılında Türk savaş uçaklarının inebilmesi amacıyla yapılan Geçitkale havaalanı, KKTC’nin tek sivil havaalanı Ercan’ın 40 kilometre doğusunda yer alıyor. Bugüne kadar askeri amaçlarla kullanılmayan havaalanında, hava sporları federasyonunun küçük uçakları faaliyet gösteriyordu. Genelkurmay Başkanlığı’nın incelediği havaalanında, uzun bir pist, savaş uçakları için yapılmış, ancak İHA’lar tarafından da kullanılabilecek büyük hangarlar ve kontrol kulesi bulunuyor.

Çalışma başladı

KKTC Bakanlar Kurulu’nun onayının hemen ardından Mersin’den malzeme yüklü askeri gemiler yola çıkarken, Geçitkale’de de hummalı bir çalışma başladı. Havaalanı, SİHA ve İHA’ların önümüzdeki hafta uçuşuna hazır hale getirilecek. Geçitkale, 2010 yılında Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir’e kargo uçaklarının kullanımı için 15 yıllığına kiralanmıştı. Bakanlar Kurulu ayrıca, kira sözleşmesinde yer alan ve hukukta ‘mücbir sebep’ diye adlandırılan güvenlik ihtiyacını gerekçe göstererek, sözleşmeyi askıya aldı. Rum ve Yunan medyası ise, Türk SİHA ve İHA’larının KKTC’de üsleneceği haberini birinci gündem maddesi yaptı. Rum ve Yunan gazeteleri, Türk uçaklarının ‘burunları dibinde’ üsleneceğini ve Rum hava sahasını da kontrol edeceğini öne sürdü.

Bölgede avantaj sağlayacak adım

- Sabit uçak gemisi: Geçitkale ile doğu Akdeniz’in neredeyse tamamında gözlem kabiliyeti kazanıldı. İngiltere’nin Rum kesiminde hava üssü bulunuyor. Rumlar, Fransa ve İsrail’e de hava üslerini açmıştı. Türkiye’nin de Kıbrıs’ta hava üssü oldu.

- İsrail İHA’larına denge: Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail’den 6 İHA satın aldı ve bir dizi anlaşmayla İsrail Silahlı Kuvvetleri’ne tüm sınırlarını açtı. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Üssün bir hedefi de Rumların İsrail ile yaptığı anlaşmalardır” dedi.

- Uzak sularda sondaj: Türk SİHA ve İHA’ları Kıbrıs çevresinde sondaj yapan Fatih ve Yavuz gemilerine Konya ve Muğla’dan kalkarak koruma sağlıyordu. Yeni üs sayesinde Türkiye’nin kontrol menzili uzadı. Türk gemileri daha uzak noktalarda sondaj yapabilir.

Başbakan tatar: Sinek uçsa göreceğiz

TÜRKİYE’den gelen üs talebini bakanlar kurulunu olağanüstü toplayarak aynı gün onaylayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türk SİHA ve İHA’ların doğu Akdeniz’in yeni hakimi olacağını söyledi.Tatar, “Zamanında atılmış bir adım. Yeni üs sayesinde doğu Akdeniz’de bizden habersiz ya da onayımız olmadan ne kuş ne sinek uçabilir. Yeni üs, Türkiye’nin ve KKTC’nin Mavi Vatan sularında, doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı koruyacak. Üs talebi önüme gelir gelmez, bürokratik işlemleri bir yana bıraktık, bakanlar kurulundaki arkadaşlarımızla anında onayladık. Geçitkale’yi Ada’daki Kıbrıs Barış Kuvvetleri’nin emrine verdik” dedi. KKTC Dışişleri Bakanlığı ise ABD Kongresi’nden geçen ve onay aşamasına gelen Rumlara silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik tasarıya sert tepki gösterdi. KKTC Dışişleri, bölgedeki gerginliğin tırmanacağı uyarısında bulundu.