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Osmaniye’de vahşet! Hendekte köpek cesetleri bulundu

OSMANİYE 'de Bahçe ilçesinde yol kenarındaki hendeğin içerisinde üst üste yığılmış onlarca köpek ölüsü bulundu.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Burgaçlı köyü TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) otobanı kenarında sabah saatlerinde bir hendeğin içerisinde üstüste yığılmış şekilde bırakılmış köpek ölülerini görenler şoke oldu.

15 tane köpek ölüsü

Vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Sabah servis aracıyla işe giderken köpekleri gören Tarık Göl isimli vatandaş, "Bu yol benim her zaman kullandığım yol. En son iki gün önce geçtim böyle bir şey yoktu. Uzaktan fark ettim. Yanlarına gelince şok yaşadım. En az 10-15 tane köpek ölü şekilde üst üste yığılmış ve buraya atılmış" şeklinde konuştu.

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