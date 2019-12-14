Galatasaray - Ankaragücü maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 52. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada penaltıdan Belhanda attı. Ankaragücü'nün sayılarını ise 88. dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1'de Kitsiou kaydetti.

Ankaragücü'nde Dever Orgill, 45 ve 73. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

GALATASARAY 2-2 ANKARAGÜCÜ MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90'Maç sona erdi. 2-2



90'Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.



90'İlhan'ın pasında ceza alanında Kitsiou düzgün vurdu ve topu ağlara yolladı



Deplasman Golü90'GOL! Kitsiou attı! Skor 2-2'ye geldiGol - Stelios Kitsiou



Deplasman Golü88'GOL! İlhan penaltıyı gole çevirdi! 2-1

86'Bir penaltı daha! İlhan'ı ceza alanı içinde indiren Marcao sarı kart gördü Sarı Kart - Marcão



Oyuncu Değişikliği85'Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Emre Taşdemir oyundaYuto Nagatomo - Emre Tasdemir



Oyuncu Değişikliği84'Ankaragücü'nde Sedat'ın yerine Moke oyundaSedat Agcay - Wilfred Moke



Ev Sahibi Golü83'GOL! Belhanda penaltıyı gole çevirdi! 2-0Gol - Younès Belhanda



Sarı Kart82'Galatasaray penaltı kazandı! Taylan Antalyalı ceza alanında yerde kaldı. Kulusic sarı kartSarı Kart - Ante Kulusic



81'Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Babel karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleciyi geçen top direğin yanından auta çıktı.



80'Galatasaray gole çok yaklaştı! Selçuk İnan'ın müthiş pasında Nagatomo ceza alanında karşı karşıya pozisyonda kaleci Korcan'ı geçemedi.



Oyuncu Değişikliği78'Ankaragücü'nde Faty kenara geldi, Hasan oyundaRicardo Faty - Hasan Kaya



Oyuncu Değişikliği77'Galatasaray'da Falcao kenara geliyor, Taylan oyundaFalcao - Taylan Antalyali



76'Radamel Falcao kenara değişiklik işareti yaptı.



75'Babel, Belhanda ile duvar pası yapıp ceza alanına girmek istedi, Belhanda topu geç verince savunma araya girdi.



İkinci Sarı73'Kırmızı kart! Ankaragücü'nde Orgill ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.İkinci Sarı - Dever Orgill



67'Isınırken bir sakatlık yaşayan Lemina maça sargıyla çıktı. Sahada kaldığı bölümün bazı anlarında sekerek de olsa mücadele edip yerini Selçuk'a bıraktı.



Oyuncu Değişikliği66'Galatasaray'da Lemina'nın yerine Selçuk İnan oyuna giriyor

53'GOL! Feghouli attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Sofiane Feghouli



52'Babel'in sol çaprazdan şutunda Korcan köşeye giden topu tokatladı



47'Galatasaray gole yaklaştı! Donk'un pasında Babel ceza alanında topu kontrol edip vurdu, kaleciden dönen topu Falcao tamamladı. Savunma golü önledi. Pozisyonun ardından Babel için ofsayt bayrağı kalktı.

İlk yarı sona erdi.



45'Ömer soldan köşe vuruşunu paslı kullandı ancak top kaybı oldu. Ankaragücü hızlı atağında Orgill savunma arkasına sarktı, dönerek vuruşunda top auta gitti.



45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi

Sarı Kart45'Marcao'ya faul yapan Orgill sarı kart gördüSarı Kart - Dever Orgill



42'Ömer Bayram soldan serbest vuruşu kullandı, Korcan topu yumrukla uzaklaştırdı.



Sarı Kart41'Soldan ceza alanına yönelen Ömer'i faulle durduran Cebrail sarı kart gördüSarı Kart - Cebrail Karayel



34'Mariano'nun sağdan ortasında Feghouli'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.



Sarı Kart32'Falcao'nun pozisyonunda korner bekleyen Galatasaraylı futbolculardan Babel sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Babel



31'Galatasaray gole yaklaştı! Ömer Bayram kaptığı topu Babel'e verdi, Babel sağından gelen Falcao'yu gördü. Falcao'nun sağ çaprazdan vuruşunda top dışarı gitti.

28'Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Babel ön direğe yöneldi ancak Korcan yumrukla topu uzaklaştırdı.



23'Lemina'nın ceza alanı dışından şutunda yerden giden top direğin yanından auta çıktı.



18'Orta alanda hızlı hücuma çıkarken Feghouli'yi faulle durduran Pazdan'ı hakem uyardı.



11'Galatasaray gole yaklaştı! Mariano'nun sağdan ortasında Falcao kale sahası üzerinde iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Korcan son anda topu kornere çeldi.



Sarı Kart9'Marcao'ya sert bir faul yapan Faty sarı kart gördüSarı Kart - Ricardo Faty

8'Sedat'ın pasında İlhan sol çaprazdan vurdu, top yandan dışarı gitti

5'Feghouli'nin sağdan ortasında Falcao ön direkte vurmak istedi, top Pinto'dan döndü



3'Ankaragücü hızlı atağında ceza alanına giren Orgill şut çekmekte gecikince Marcao yetişip pozisyonu engelledi.



Maç Başladı1'Maç başladı. İki takıma da başarılar...

Galatasaray - Ankaragücü 11'ler...

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill. (muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan