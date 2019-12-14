Gençlerbirliği Göztepe'ye dur dedi

Gençlerbirliği, Süper Lig’de 15. hafta maçında Göztepe’yi konuk etti. Son iki maçında mağlup olan Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Göztepe'ni konuk etti. Son haftalarda maç kazanamayan Gençlerbirliği saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. İlhan Palut ile iyi bir çıkış yakalayan ve son 5 maçını kaybetmeyen Göztepe'nin serisi ise Ankara'da son buldu.

Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren goller Stancu (2) ve Sio'dan geldi. İzmir ekibinin tek sayısını ise Reis kaydetti. 14 maçta 10 gole ulaşan Stancu, gol krallığında ilk sıraya yükseldi. Rumen golcü son 5 haftada attığı 7 golle takımının gol yükünü çeken isim olmayı başardı.

Bu sonucun ardından Başkent ekibi 17 puanla 11. sıraya yükseldi. Göztepe ise 20 puanla 9. sırada kaldı.