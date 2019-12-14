AİHM FETÖ üyesinin başvurusunu reddetti

FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mehmet Rasim Kuseyri'nin, hastalığına rağmen cezaevinde tutulmasının, hayatı açısından tehlike oluşturduğu iddiasıyla AİHM'e yaptığı başvuru reddedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan Mehmet Rasim Kuseyri'nin, hastalığına rağmen cezaevinde tutulmasının, hayatı ve sağlığı açısından tehlike oluşturduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliği nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 2016'da Sincan Cezaevine konulan Kuseyri, rahatsızlığı yüzünden bu yıl mayısta Adalet Bakanlığınca hastaneye yatırıldı ve gerekli tedaviyi alması, operasyon geçirmesi sağlandı.

Kemoterapi'yi reddetti, tahliyesini istedi

Başarılı geçen operasyonun ardından Kuseyri'nin tıbbi kontrolleri özenle takip edilerek doktorlar tarafından kemoterapi alması önerildi ancak Kuseyri, başlangıçta kemoterapi almayı reddetti ve yargılamasını yürüten mahkemeden tahliyesini istedi.

Tahliye talebi, hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Kuseyri, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora istinaden tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesinin tedbir kararı üzerine Kuseyri'nin tüm tıbbi tedavileri eksiksiz alması konusunda gerekenler yapıldı ve birçok kez Yıldırım Beyazıt Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde muayene edildi. Uzman doktorlarca cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı yönünde düzenlenen raporlara rağmen Kuseyri, bu kez de AİHM'e başvurdu.

Adalet Bakanlığı da Kuseyri'nin rahatsızlığının gereği olan tüm tıbbi tedavileri alanında uzman doktorların görevli bulunduğu hastanede aldığına dair bilgileri AİHM'e sundu. AİHM ise Anayasa Mahkemesinin yeni bir tedbir kararı verip vermediği konusunda ek bilgi istedi.

Sağlığı açısından tehlike olmadığı kanaatine varıldı

Bu sırada, Yıldırım Beyazıt Hastanesi tarafından düzenlenen raporları dikkate alan Anayasa Mahkemesi, başvuranın cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı sonucuna vardığı yeni bir tedbir kararı verdi. Adalet Bakanlığının ikinci kez verdiği bilgiler üzerine AİHM, başvuranın sağlığı açısından bir tehlike olmadığı kanaatine vararak tedbir talebini reddetti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY ile bağlantıları nedeniyle cezaevine konulan kişiler, cezaevi koşullarının uygun olmadığı veya hastalıklarına ilişkin yeterli tedaviyi alamadıkları iddiasıyla AİHM'e çok sayıda tedbir talepli başvuru yapmış, bu tedbir taleplerinin tamamı asılsız bulunarak reddedilmişti.