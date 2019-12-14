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Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama

HATAY'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında yaşanan olayda, İSDEMİR fırınında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı.

Şiddetli patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden de hissedildi.



Çok sayıda yaralı işçi var
Patlama sonrası bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çok sayıda yaralı işçi olduğu ifade edildi.

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