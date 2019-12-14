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Otobüs ile otomobil çarpıştı: Belediye Başkanının sekreteri ve iki çocuğu öldü!

Kayseri'den Ankara istikametine giden Mustafa Köseoğlu idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile Hacı Salih Çiçek'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur (18) Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek (15) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç'ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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