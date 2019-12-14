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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray'da Nzonzi'den sonra Brezilyalı futbolcu Mariano ile de yolların ayrılacağı iddia edildi.

Yeni Malatyaspor’da oynadığı futbolla bir hayli ilgi çeken ve Beşiktaş’ın transfer listesinin 1 numarasında yer alan Guilherme ile Galatasaray’ın gözden çıkardığı Mariano’nun menajeri Marcelo Robalinho’nun sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.

Bonservis detaylarını konuşmak için geldi
Hemen hemen her maçtan sonra Ocak ayını işaret eden ve kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fatih Terim’in Mariano’nun üzerini çizdiği belirtilirken, Brezilyalı sağ bekin menajerinin bonservis şartlarını konuşmak için Galatasaray yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.

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