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İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Demirören Haber Ajansı

Teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metrodaki teknik arıza devam ediyor.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.

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