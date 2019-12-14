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Sivasspor kombinede rekor kırdı

DG Sivasspor Kulübü 2019-2020 sezonu başında satışa çıkan yeni sezon kombinelerinde kulüp tarihinin rekoru kırılarak 10 bin kombineye ulaştı.

Yurt dışında yaşayan ve Sivasspor'a destek olmak amacıyla kombine satın alan Bahattin Ünalmışer adlı taraftar 10 bininci kombinenin sahibi oldu. Ünalmışer’e kırmızı-beyazlı kulüp tarafından forma hediye edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftara teşekkür edilerek; "Taraftarımızı tebrik eder, tüm Yiğidolar'dan her sezon kombinelere büyük ilgi göstermelerini rica ederiz" denildi.

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